Номер на ночь в отеле Romani

Уют для вас

комфортная ценовая политика;

широкий спектр услуг;

индивидуальный подход к клиенту;

номера разных классов — от стандарта до люкса;

интересные дизайнерские интерьеры;

радушный и отзывчивый персонал;

высокие стандарты чистоты и качества обслуживания.

Отдых с комфортом

Romani по праву считается одним из лучших отелей Москвы. Здесь вас ждут приятные цены, комфортные условия и первоклассный сервис. Приветливый персонал душевно встретит вас и предоставит номер на ночь. Вы будете приятно удивлены дизайном апартаментов, а мягкая кровать подарит хороший сон. Во время пребывания в Romani сотрудники отеля придут вам на помощь в любую минуту.Наш отель на Первомайской позволит переночевать в столице. Недорогие комнаты и качественное обслуживание придется по вкусу любому гостю. У нас вы сможете забронировать номер на ночь, на сутки или на неделю. Мы внимательно заботимся о каждом клиенте, учитываем индивидуальные пожелания и предлагаем лучшие апартаменты. Гости выбирают отель Romani по таким причинам:Заказывая у нас номер на ночь, вы можете не сомневаться, что комната будет ожидать вас в идеальном состоянии. Все необходимые для комфортного ночлега составляющие включены в стоимость и находятся в апартаментах. Если вам будут необходимы дополнительные услуги или гигиенические принадлежности, сотрудники отеля помогут вам в любое время.Отель Romani выгодно отличается от других своими неординарными интерьерными решениями. Те, кто у нас останавливались, отмечают комфортные условия при достаточно невысокой цене. Мы стараемся подарить гостям незабываемые впечатления. Выбрать идеальный номер на ночь порой бывает очень нелегко. Наш персонал с радостью поможет с выбором апартаментов, учитывая все ваши пожелания. Romani гарантирует вам продуктивный отдых с комфортом на любой срок. Наши комнаты рассчитаны на различные цели. Вы можете переночевать у нас во время командировки или отдохнуть в спокойной атмосфере от городской суеты. Кроме того, у нас есть апартаменты для романтического вечера. Гармоничный спокойный интерьер или обстановка согласно последнему слову моды сделает ваш вечер незабываемым. Вы можете организовать для своей второй половинки ужин при свечах, блюда для которого предоставляет наше кафе. Всего один звонок на ресепшен — и приятные блюда европейской кухни, бокалы шампанского или вина будут у вас. При всех своих плюсах номер на ночь в Romani удивит вас приемлемой ценой. Мы работаем для вас в любое время суток.